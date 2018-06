Rom (dpa) - Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien haben Tausende Menschen ihr Hab und Gut verloren und müssen die Nächte in Zelten, Autos und Notunterkünften verbringen. Ministerpräsident Matteo Renzi versprach ihnen einen reibungslosen Wiederaufbau. Das Erdbeben habe "das Herz" Italiens verwüstet, schrieb er in seinem Newsletter. Diese Dörfer seien die Identität Italiens. Mehr als 15 000 Menschen werden in den Lagern des Zivilschutzes versorgt. Die Zahl der Obdachlosen wird aber weit höher geschätzt.

