Mexiko-Stadt (SID) - Mit seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Mexiko hat Nico Rosberg sich den ersten echten Matchball gesichert: Gewinnt der Mercedes-Pilot nun das vorletzte Saisonrennen in Sao Paulo (13. November), dann ist Rosberg erstmals Formel-1-Weltmeister - unabhängig davon, wie Teamrivale und Titelverteidiger Lewis Hamilton abschneidet.

Bei nun 19 Punkten Vorsprung auf den Engländer gibt es aber weitere Szenarien, in denen Rosberg schon in Brasilien den Titel feiert. Dabei spielen auch die in diesem Jahr erreichten Siege und die zweiten und dritten Plätze eine Rolle, die bei einer möglichen Punktgleicheit entscheiden würden. Der Sport-Informations-Dienst (SID) hat alles durchgerechnet.

Nico Rosberg ist schon in Brasilien Weltmeister, wenn...

... er das Rennen gewinnt.

... er Zweiter wird und Hamilton höchstens den vierten Platz holt.

... er Dritter wird und Hamilton höchstens den sechsten Platz holt.

... er Vierter wird und Hamilton höchsten den achten Platz holt.

... er Fünfter wird und Hamilton höchstens den neunten Platz holt.

... er Sechster wird und Hamilton höchstens den zehnten Platz holt.