Berlin (dpa) - Zwei Wochen nach den Todesschüssen eines so genannten Reichsbürgers auf bayerische Polizisten entdecken die Polizeibehörden der Länder Verdachtsfälle auch in ihren eigenen Reihen. Die Zahl der Disziplinarverfahren gegen Polizisten, die im Verdacht stehen, der Szene nahezustehen, liegt aktuell bei 15. Das ergab eine Umfrage der "Süddeutschen Zeitung" bei den Innenministerien der Länder. "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Staatlichen Institutionen wie Gerichten sprechen sie die Legitimität ab und erkennen amtliche Bescheide nicht an.

