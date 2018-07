Rabat (AFP) Nach Protesten in ganz Marokko haben die Behörden am Montag versprochen, die Umstände des grausamen Todes eines Fischverkäufers aufzuklären. Der 31-jährige Mouhcine Fikri war am Freitagabend in der nördlichen Stadt Al-Hoceima in der von Berbern bewohnten Rifregion gestorben, als er versuchte, die Beschlagnahmung und Zerstörung seiner Ware zu verhindern. Offenbar kam er im Quetschsystem eines Müllwagens zu Tode.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.