New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat der Untersuchungskommission für den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien mehr Zeit eingeräumt. Einstimmig votierte das Gremium am Montag für eine Verlängerung des Mandats bis zum 18. November. In dieser Zeit soll über eine weitere Verlängerung der Untersuchungen um ein Jahr verhandelt werden - was sich als schwierig erweisen dürfte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.