Hannover (AFP) Ein 58-Jähriger hat sich am Montagabend in einem Supermarkt im niedersächsischen Lehrte erschossen. Der Mann habe den Laden gegen 18.30 Uhr betreten und sich nach bisherigen Ermittlungen mit einer mitgebrachten Schusswaffe getötet, teilte die Polizei in Hannover am Dienstag mit. Anwesende Angestellte und Kunden wurden demnach von einem Notfallseelsorger betreut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.