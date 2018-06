Mailand (SID) - Der japanische Fußball-Nationalspieler Keisuke Honda (30) vom AC Mailand will künftig mit einem österreichischen Dorfklub für Furore sorgen. Als Investor möchte Honda den derzeit zweitklassigen SV Horn in die österreichische Bundesliga und später sogar in die Champions League führen.

"Zwischen zwei und fünf Millionen Euro im Jahr sind nötig. Wir können das Budget auch nicht erhöhen, müssen damit auskommen", sagte Honda der Kronen Zeitung. "Viele Investoren bei Großklubs sehen ein Engagement als Hobby. Für mich ist Horn aber mehr als das. Ich kann es mir auch nicht leisten, es als Hobby zu sehen."

Honda verriet in dem Interview auch, wie sich sein finanzielles Engagement beim Verein rentieren soll: "Unser erstes Ziel ist es, junge Spieler, egal ob aus Japan oder anderen Ländern, zu entwickeln. Sind wir erst einmal in der Bundesliga, wollen wir diese ins Ausland an gute Klubs verkaufen."

Derzeit allerdings steht der SV Horn in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse auf einem Abstiegsplatz.