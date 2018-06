Lund (dpa) - Nach dem Reformationsgedenken feiert Papst Franziskus heute am zweiten Tag seiner Kurzreise nach Schweden aim Fußballstadion von Malmö eine Heilige Messe. Zu dem Gottesdienst zum katholischen Feiertag Allerheiligen werden bis zu 18 000 Menschen erwartet.Es ist erst der zweite Besuch eines Papstes überhaupt in Schweden. In dem skandinavischen Land mit knapp zehn Millionen Einwohnern leben nur rund 113 000 Katholiken. Zuletzt hatte Papst Johannes Paul II. 1989 Stockholm besucht.

