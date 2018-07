Kopenhagen (dpa) - Nach dem Fund von drei Leichen in einem Gefrierschrank im dänischen Aabenraa fahndet die Polizei international nach dem Ehemann und Vater der Getöteten. Wie die dänische Polizei mitteilte, ist der Mann am Freitagabend in ein Taxi nach Flensburg gestiegen. Flensburg liegt etwa 30 Kilometer südlich von Aabenraa. Am Dienstag soll er von Hamburg aus in die Türkei geflogen sein. Er wird verdächtigt, seine 27 Jahre alte Frau und die sieben und neun Jahre alten Töchter getötet zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.