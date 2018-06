New York (dpa) - Topmodel Heidi Klum hat sich zu ihrer großen Halloween-Party in den USA diesmal als sich selbst verkleidet. Außer ihr verkleideten sich aber noch fünf weitere Damen als Heidi Klum. "Seht ihr doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach?", fragte die Deutsche unter einem Bild auf Twitter und Instagram, das die sechs Heidis in knappem Outfit von hinten zeigt. Klum hatte zuvor wie jedes Jahr ein Geheimnis aus dem Kostüm gemacht, das sie zu ihrer Halloween-Party mit vielen Promis trägt.

