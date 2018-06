München (dpa) - Der Unternehmer Jochen Schweizer steigt aus der Vox-Reihe "Die Höhle der Löwen" aus. In der vierten Staffel 2017 werde er nicht mehr dabei sein, teilte er mit. "Ich mache keine halben Sachen", erklärte Schweizer, "und mein Projekt für 2017 heißt Jochen Schweizer Arena." Die Eröffnung der sogenannten Multierlebnisdestination in Taufkirchen bei München am 4. März 2017 falle mitten in den Produktionszeitraum der neuen Staffel. Schweizer war in allen drei bisherigen Staffeln als Investor dabei.

