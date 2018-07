Jerusalem (AFP) Der israelische Verkehrsminister will einen geplanten Schnellzug auch an der Klagemauer in Ost-Jerusalem halten lassen. Minister Israel Katz habe Anweisung gegeben, eine Verlängerung der derzeit im Bau befindlichen Zugstrecke zwischen Tel Aviv und Jerusalem zu prüfen, teilte sein Haus am Dienstag mit. Das Vorhaben in dem Teil der Stadt, in dem sowohl Muslime als auch Juden einige ihrer größten Heiligtümer haben, dürfte für Kontroversen sorgen.

