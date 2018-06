Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck spricht sich weiter für Olympische Spiele in Deutschland aus. "Ich könnte mir vorstellen, dass die Deutschen bereit sind", sagte das Staatsoberhaupt bei der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes in Berlin. Zugleich betonte Gauck, er akzeptiere die ablehnenden Entscheidungen bei den Volksabstimmungen in Hamburg und München. Rund 160 Medaillengewinner der Olympischen und Paralympischen Spiele von Rio waren Gaucks Einladung gefolgt. Mit dabei auch die Olympiasieger Christoph Harting und Sebastian Brendel sowie die Frauenfußball-Olympiasiegerinnen.

