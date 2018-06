Beirut (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die Unterdrückung von Regierungsgegnern in den Golfstaaten unter anderem mittels Überwachung des Internets angeprangert. Sie rief die Golfmonarchien am Dienstag auf, dringend benötigte Reformen umzusetzen statt friedliche Kritiker zu inhaftieren. Mitglieder des Golfkooperationsrats sind Bahrain, die Vereinten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Oman und Saudi-Arabien. In den meisten dieser Länder sind politische Parteien und Demonstrationen verboten. Deshalb verbreiten dort kritische Aktivisten ihre Ansichten vorwiegend im Internet über Twitter, Facebook und YouTube.

