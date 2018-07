Bonn (SID) - Großes Lob von höchster Stelle: Darts-Legende Phil "The Power" Taylor und sein niederländischer Dauerrivale Raymond van Barneveld sagen ihrem Sport in Deutschland und Topspieler Max Hopp (Idstein) eine erfolgreiche Zukunft voraus. "Er ist ein fantastisches Talent", sagte der Niederländer van Barneveld, der am Montagabend im Bonner Telekom Dome zu einem Showkampf gegen Taylor angetreten war, über den 20-Jährigen Hopp, der noch auf den internationalen Durchbruch wartet.

Van Barneveld rät den deutschen Talenten, in sich selbst zu investieren: "Die meisten Spieler hier warten auf einen großen Sponsor, aber man muss auch einen anderen Weg gehen. Pack ein wenig Geld beiseite, investiere in dich selbst und reise zu den Turnieren, dann wirst du besser und besser."

Taylor sieht in Deutschland großes Potenzial. "Darts in Deutschland ist wirklich gut. Man sieht es immer mehr im Fernsehen, und die Spieler werden immer besser. Ihr braucht jetzt Spieler wie Max Hopp, die Darts weiter nach vorne bringen", sagte der 16-malige Weltmeister.

Taylor glaubt, dass Hopp in Deutschland das Gleiche erreichen könne wie van Barneveld in den Niederlanden. "Wenn er das Finale der Weltmeisterschaft erreichen würde, würde das dem Sport hier großen Auftrieb geben. Ich weiß doch, wie ihr Deutschen seid, ihr liebt es zu gewinnen und um Titel zu spielen. Das ist wohl nur noch eine Frage der Zeit", sagte der 56 Jahre alte Engländer dem SID.

Für van Barneveld ist das Fernsehen der Schlüssel zum Erfolg. "Alles hängt davon ab. Was die Fernsehausstrahlungen für mich in den Niederlanden gebracht haben, ist enorm. Als ich damals 1998 zum ersten Mal den WM-Titel geholt habe und aus England zurückgeflogen bin, bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen, und es war, als wären gerade die Beatles gelandet."