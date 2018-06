Melbourne (SID) - Der Wallach Almandin, bis 2014 noch für das renommierte deutsche Gestüt Schlenderhan am Start, hat am Dienstag nach einem packenden Finish den Melbourne Cup gewonnen. Der mit knapp 4,3 Millionen Euro dotierte Wettbewerb ist das höchstdotierte Langstreckenrennen der Welt. Almandins Besitzer, der 76-Jährige Lloyd Williams, kassierte für seinen fünften Triumph (Rekord) mehr als die Hälfte der Gesamtdotierung.

Für Jockey Kerrin McEvoy war es der zweite Sieg nach 2000 bei dem 1861 erstmals ausgetragenen Traditionsrennen. McEvoy ist der Schwager von Michelle Payne, die im Vorjahr als erste Frau gewonnen hatte. Der 3200 m lange Melbourne Cup gilt als das Rennen, das "die Nation zum Stillstand bringt".

Almandin war auf der Bahn in Flemington als 10:1-Favorit an den Start gegangen und setzte sich in einem engen Duell gegen Heartbreak City und 9:2-Favorit Hartnell durch. "Es ist ein Traum, zum zweiten Mal gewonnen zu haben", sagte der siegreiche Jockey, der hart für den Triumph gearbeitet hatte. Almandin konnte wegen einer hartnäckigen Sehnenverletzung 18 Monate nicht an den Start gehen.

2015 hatte Protectionist als erster deutscher Galopper in Melbourne triumphiert. Er wurde von Andreas Wöhler in Spexard bei Gütersloh trainiert.