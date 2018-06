Philadelphia (SID) - Wide Receiver Josh Huff von den Philadelphia Eagles aus der Football-Liga NFL wurde von der Polizei mit einer Schusswaffe und Marihuana aufgegriffen. Wie US-Medien am Dienstag berichteten, hatten Beamte den 25-Jährigen in New Jersey zuvor wegen zu schnellen Fahrens festgenommen. Derzeit ist nicht klar, ob Huff eine Waffe mit sich führen darf.

Die Eagles bestätigten in einem Statement, dass sie von dem Vorfall wissen und "mehr Informationen sammeln".