Murrhardt (dpa) - Ohne Führerschein, mit Alkohol im Blut und falschem Kennzeichen am Wagen hat ein 22-jähriger Autofahrer einen schweren Unfall verursacht - und anschließend Fahrerflucht begangen. Sein Auto kollidierte nach Polizeiangaben im baden-württembergischen Murrhardt beim Überholen mit einem Motorradfahrer und brachte ihn zum Stürzen. Der 28-jährige Biker erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Verletzten und flüchtete mit seinem Wagen, konnte später aber von einer Streife gestoppt werden.

