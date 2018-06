Les Sables-d'Olonne (AFP) Er ist 66 Jahre alt und bereit, in Wind und Wellen sein Leben zu riskieren: Der US-Segler Rich Wilson ist der älteste Teilnehmer der berüchtigten Einhand-Regatta Vendée Globe, die am Sonntag im westfranzösischen Atlantikhafen Les Sables-d'Olonne startet. Der frühere Mathematiklehrer nimmt bereits zum zweiten Mal an der Weltumseglung teil, die alle vier Jahre stattfindet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.