Leipzig (SID) - Der überraschend starke Aufsteiger RB Leipzig testet schon mal international. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga empfängt in der Winterpause am 15. Januar 2017 (15.30 Uhr) im heimischen Stadion den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers. Dies teilte RB am Mittwoch via Twitter mit.