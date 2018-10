London (dpa) - Bayer Leverkusen strebt im vierten Gruppenspiel der Champions League heute bei Tottenham Hotspur den ersten Sieg an. In den bisherigen drei Begegnungen hatte es für den Fußball-Bundesligisten drei Unentschieden gegeben. Geschäftsführer Michael Schade nahm die Profis und Trainer Roger Schmidt in die Pflicht. "Wir stehen unter Zugzwang", sagte er. Auf Lars Bender, der an einer Fersenverletzung leidet, muss Bayer verzichten.

