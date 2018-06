Berlin (dpa) - Mit der Forderung nach einer Rente mit 71 haben die "Wirtschaftsweisen" die Debatte um die geplante Rentenreform angeheizt. In ihrem heute in Berlin vorgestellten Jahresgutachten plädieren sie für eine Koppelung des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung. "Dies würde bis zum Jahr 2080 bei einer Lebenserwartung von 88 Jahren für Männer und 91 Jahren für Frauen zu einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 71 Jahren führen." Bei Sozialministerin Andrea Nahles stießen sie auf Widerspruch.

