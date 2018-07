Riad (AFP) Ein saudiarabischer Prinz ist laut einem Zeitungsbericht wegen einer unbekannten Straftat ausgepeitscht worden. Der namentlich nicht genannte Mann sei bereits am Montag in einem Gefängnis in Dschidda im Westen des Landes bestraft worden, wie die Zeitung "Okas" Mittwoch berichtete. Wie hoch die Strafe ausfiel, wurde ebenfalls nicht bekannt.

