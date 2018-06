Genf (AFP) Die schweizerische Polizei hat am Mittwoch den Imam der Moschee in Winterthur und drei seiner Anhänger festgenommen. Wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich mitteilte, wird dem äthiopischen Imam Anstachelung zu Verbrechen und Gewalt vorgeworfen. In seiner Predigt vom 21. Oktober habe er zur Ermordung von Muslimen aufgerufen, die sich weigerten, am gemeinsamen Gebet in der An'Nur-Moschee teilzunehmen. Er soll zudem die anwesenden Gläubigen aufgefordert haben, diese Muslime zu denunzieren.

