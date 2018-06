Washington (AFP) Egal, wie die Wahl in den USA kommende Woche ausgeht - Hillary Clinton freut sich auf einige entspannte Stunden vor der Glotze. "Wenn die Wahl vorbei ist, werde ich so viel Fernsehen schauen und so viele Shows sehen wie möglich", sagte die Präsidentschaftskandidatin in einer Videoaufnahme, die das Magazin "People" am Dienstag veröffentlichte. "Ich schaue fern, um mich zu entspannen", verriet die Politikerin.

