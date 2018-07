Islamabad (dpa) - Bei einem schweren Zugunglück in Pakistan sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. In der Millionenmetropole Karachi war ein Zug in einer belebten Bahnstation auf einen stehenden aufgefahren. Mehr als 50 Menschen seien verletzt worden, hieß es. Aufgrund des maroden Bahnsystems sind Zugunglücke in Pakistan keine Seltenheit. Zuletzt waren im September vier Menschen getötet und rund 100 verletzt worden, als nahe der ostpakistanischen Stadt Multan zwei Züge zusammenstießen.

