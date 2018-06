Berlin (AFP) Der britische Außenminister Boris Johnson kommt am Freitag nach Berlin. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) empfange Johnson zu seinem Antrittsbesuch, teilte das Auswärtige Amt am Donnerstag mit. Im Mittelpunkt des Treffens stehen den Angaben zufolge "die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich, sowie internationale Krisen und Konflikte". Im Anschluss an das Gespräch ist eine Pressekonferenz geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.