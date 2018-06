Freiburg (AFP) Beim Versuch, über den Balkon der Nachbarn zurück in seine eigene Wohnung zu gelangen, hat sich ein Mann in Baden-Württemberg lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei in Freiburg am Donnerstag mitteilte, hatte sich der 32-Jährige in der Nacht in Lörrach ausgeschlossen und wollte von den Nachbarn aus über seinen eigenen Balkon zurück in die Wohnung. Hierbei sei er abgestürzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.