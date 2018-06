Berlin (AFP) Der Marburger Bund hat vor großangelegten Krankenhausschließungen gewarnt. "In keinem anderen Versorgungsbereich hat es in den vergangenen Jahren mehr Rationalisierung und staatlich verfügten Kapazitätsabbau gegeben als im Krankenhaussektor", erklärte der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft, Rudolf Henke, am Donnerstag in Berlin.

