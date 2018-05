Baden-Baden (AFP) Ein grinsendes Gesicht, ein Regenschirm, ein Stück Kuchen: Mit den kleinen Emoji-Bildchen lässt sich in Chat-Programmen alles Mögliche darstellen. Doch wer auch international kommuniziert, muss sich auf Missverständnisse gefasst machen, warnt ein Experte. Die in Japan entwickelten Emojis seien "stark von der visuellen Kultur der Mangas geprägt", sagte der Diplom-Psychologe Steffen-Peter Ballstaedt am Donnerstag im Radiosender SWR Info. "Da sind einige visuelle Konventionen, die wir nicht so kennen."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.