Hannover (AFP) Im niedersächsischen Springe ist am Mittwochabend ein Seniorenehepaar im Alter von 82 und 75 Jahren in seiner Wohnung getötet worden. Kurz nach der Tat sei ein 25-jähriger Verwandter der beiden Rentner in unmittelbarer Nähe festgenommen worden, teilte die Polizei in Hannover in der Nacht zum Donnerstag mit. Die Hintergründe seien noch unklar.

