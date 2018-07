Berlin (AFP) Zusatzleistungen bei Kreditkarten sind bei vielen Verbrauchern unbeliebt. Den Kunden seien Versicherungspakete oder Einkaufsvorteile, die an eine Kreditkarte gebunden sind, oft nicht wichtig - oder sie lehnen dies sogar ab. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte repräsentative Umfrage der Verbraucherzentrale Sachsen. 23 Prozent der Befragten lehnen solche Leistungspakete demnach ab, 44 Prozent gaben an, "umfangreiche Versicherungspakete" als Dreingabe zur Kreditkarte seien ihnen "egal".

