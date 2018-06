Wacken (AFP) Wacken wird trocken: Nach zwei Jahren mit reichlich Regen und Matsch wird auf dem Festivalgelände in dem schleswig-holsteinischen Ort fleißig gebaut. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, wurde die Fläche in einer ersten Phase bereits umgegraben und begradigt. "Mehrere Bagger, Traktoren und Planierraupen waren im Einsatz, um Senkungen und Erhebungen zu entfernen, die durch die Belastungen der letzten Jahre den Untergrund verformt hatten."

