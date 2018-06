Füssen (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einer Niederlage in den Halloween Cup gestartet. In Füssen unterlag das Team von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker dem WM-Dritten Russland 3:7 (2:2, 1:4, 0:1). Am Freitag (18.30 Uhr) geht es beim Vierländerturnier an gleicher Stelle mit dem Spiel gegen die Schweiz weiter, am Samstag (17.00) trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Memmingen auf Tschechien.

Die Tore für den Gastgeber, der sich auf die Olympia-Qualifikation in Tomakomai/Japan (9. bis 12. Februar) und die WM in Plymouth/USA (1. bis 8. April) vorbereitet, erzielten Sophie Kratzer (4.), Laura Kluge (5.) und Andrea Lanzl (36.).