London (SID) - Der 18 Jahre alte Kanadier Lance Stroll wird kommende Saison Max Verstappen (19) als jüngsten Formel-1-Piloten ablösen. Der Formel-3-Europameister gibt wie erwartet bei Williams sein Debüt in der Königsklasse des Motorsports. Der Traditionsrennstall bestätigte am Donnerstag zudem, dass der Finne Valtteri Bottas in sein fünftes Jahr bei dem Team gehen wird.

Stroll hat erst am 28. Oktober seinen 18. Geburtstag gefeiert. "Es ist unglaublich, 2017 in der Formel 1 zu fahren. Ich kann Williams gar nicht genug danken. Davon habe ich schon als Kind geträumt", sagte Stroll, Sohn des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll. Das Toptalent wird Nachfolger von Felipe Massa (Brasilien), der seine Formel-1-Karriere beendet.

"Als ich im Kart angefangen habe, war die Formel 1 das ultimative Ziel. 2017 wird für mich eine große Lernkurve, ich werde alles aufsaugen. Ich werde die Saison von Rennen zu Rennen, von Runde zu Runde angehen", sagte Stroll weiter.

Keine Überraschung war der Verbleib von Bottas. Der 27-Jährige, der vor einem Jahr noch als möglicher Nachfolger seines Landsmanns Kimi Räikkönen bei Ferrari gehandelt worden war, meinte: "Williams ist wie eine Familie für mich. Es wird ein aufregendes Jahr."