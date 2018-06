Paris (AFP) Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leïla Slimani. Die 35-jährige werde für ihren Roman "Chanson douce" geehrt, teilte die Jury am Donnerstag in Paris mit. Das Erfolgsbuch über eine mordende Kinderfrau ist der zweite Roman der Autorin. Der Prix Goncourt ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der französischsprachigen Literatur.

