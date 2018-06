Istanbul (dpa) - Die Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel zu den Festnahmen von Journalisten in der Türkei gehen dem ehemaligen Chefredakteur der türkischen Oppositionszeitung "Cumhuriyet" nicht weit genug. "Ich glaube, dass sie einen weiteren Schritt getan hat, aber der kommt sehr spät", sagte Can Dündar. Die Bundeskanzlerin habe sich zudem vor einer klaren Verurteilung gescheut. Die türkischen Behörden hatten am Montag 13 Mitarbeiter von "Cumhuriyet" wegen angeblicher Unterstützung einer Terrororganisation festgenommen. Merkel hatte die Festnahmen gestern als "alarmierend" bezeichnet.

