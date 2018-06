Istanbul (AFP) Die ersten Verfahren im Zusammenhang mit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei finden nach Justizangaben Anfang 2017 statt. Ankaras Oberstaatsanwalt Harun Kodalak erklärte am Donnerstag in türkischen Medien, möglicherweise werde es auch schon im Dezember einen Prozess geben, das Gros der Verfahren sei jedoch für Beginn des kommenden Jahres geplant.

