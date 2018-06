Brüssel (AFP) Menschenrechtler haben die Reaktion der belgischen Behörden auf die Terroranschläge islamischer Extremisten kritisiert. Durch harsches und manchmal auch übergriffiges Verhalten gegenüber muslimischen Verdächtigen trügen Polizei und Justiz zu einer weiteren Entfremdung der Muslim-Gemeinschaften in Belgien bei, heißt es in einem Bericht, den die Menschenrechtsgruppierung Human Rights Watch (HRW) am Freitag veröffentlichte. Eine solche Entwicklung erschwere die Abwehr weiterer Terroranschläge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.