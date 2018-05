Peking (AFP) Der chinesische Mischkonzern Wanda übernimmt die Produktionsfirma der Golden-Globes-Preisverleihung. Für das Unternehmen Dick Clark Productions werde "ungefähr eine Milliarde Dollar" (900 Millionen Euro) bezahlt, teilte Wanda am Freitag mit. Dick Clark besitzt auch die Übertragungsrechte für zahlreiche andere beliebte Veranstaltungen, etwa die Wahl der Miss America und den Silvester-Countdown am New Yorker Times Square.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.