Dresden (AFP) Die Ausländerbeauftragten der Bundesländer haben davor gewarnt, die Integration von Flüchtlingen "von Stimmungen und Befindlichkeiten" abhängig zu machen. "Wir kritisieren die Politik der pauschalen Betrachtungen, der halbherzigen Schritte und der überstürzt geschnürten Gesetzespakete", hieß es in einer am Freitag zum Abschluss ihrer Jahrestagung in Dresden verabschiedeten Erklärung. "Symbolpolitik trägt nicht zu Lösungen bei."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.