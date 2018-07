Paris (AFP) Deutschland und Frankreich haben scharf gegen die Absage eines europäischen Hubschrauber-Geschäfts durch Polen protestiert. In einem Brief an die polnische Regierung, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, drückten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und der französische Ressortchef Jean-Yves Le Drian ihr "großes Unverständnis" darüber aus, dass Warschau den Vertrag mit Airbus aufkündigte. Dieses stelle das "Angebot für eine Partnerschaft grundsätzlich in Frage".

