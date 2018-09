Trier (AFP) Eine filmreife Verfolgungsfahrt in der Vulkaneifel ist mit einer Festnahme und einem lädierten Polizeiauto zu Ende gegangen. Als Beamte am Mittwochabend einen Wagen bei Daun in Rheinland-Pfalz stoppen wollten, versuchten die beiden Insassen mit allen Mitteln, der Verkehrskontrolle zu entkommen, wie die Polizei in Trier am Freitag mitteilte. Zunächst verhinderte die 21-jährige Fahrerin durch riskante Manöver, dass der Funkstreifenwagen überholen konnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.