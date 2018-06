Berlin (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir hat nach den Festnahmen von Oppositionspolitikern in der Türkei ein deutliches Signal der Bundesregierung gefordert. Es könne kein "business as usual" mehr geben, sagte Özdemir am Freitag in Berlin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei dabei, das Land in ein "offenes Gefängnis" zu verwandeln. Özdemir forderte die Bundesregierung auf, den deutschen Botschafter aus Ankara nach Berlin zu holen, um mit ihm über das weitere Vorgehen zu beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.