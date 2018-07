Münster (AFP) Der "Licht aus"-Aufruf des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Thomas Geisel (SPD) als Zeichen gegen eine Demonstration des Pegida-Ablegers Dügida vor knapp zwei Jahren ist rechtswidrig gewesen. Dies entschied am Freitag das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Dagegen war Geisels Aufruf zur Teilnahme an einer damaligen Gegendemonstration dem Urteil zufolge rechtsmäßig. (Az. 15 A 2293/15)

