Kopenhagen (AFP) Kinder müssen nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besser vor Online-Werbung für ungesunde Lebensmittel geschützt werden. Digitale Analysemöglichkeiten und Standortdaten von Mobilgeräten erlaubten es Unternehmen, Zielgruppen mit großer Präzision auszumachen, warnt das europäische WHO-Büro in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Darin fordert sie ein Mindestalter von 16 Jahren für Werbung für Produkte mit hohem Fett-, Zucker- oder Salzgehalt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.