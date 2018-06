Ingolstadt (AFP) Bei einem Verkehrsunfall im bayerischen Dießen am Ammersee ist am Freitag ein Auto von einem Regionalzug erfasst und dutzende Meter weit mitgeschleift worden. Die beiden Insassen des Wagens seien bei dem Unglück getötet worden, teilte die Polizei in Ingolstadt mit. Der Fahrer war demnach in einen beschrankten Bahnübergang gefahren. Der Wagen wurde von dem Zug erfasst und rund 30 Meter weit mitgeschleift.

