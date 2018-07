Augsburg (SID) - Die Europa-Auswahl des Eishockey-Weltmeisters Kanada ist mit einem Sieg in den Deutschland Cup in Augsburg gestartet. Zum Auftakt des traditionsreichen Vierländerturniers setzte sich das Team von Trainer Dave King mit fünf Profis aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen die Schweiz durch.

Für den viermaligen Turniersieger, der zuletzt 2008 den Deutschland Cup gewann, trafen im Curt-Frenzel-Stadion Mat Robinson (13.), Geoff Kinrade (25.) und Derek Roy (59.) aus der russischen KHL. Die Eidgenossen, die bei der WM im Mai als Elfte enttäuscht hatten, konnten selbst vier Strafzeiten der Kanadier in Folge im zweiten Drittel nicht zu einem Tor nutzen.

Die Schweiz, zuletzt 2007 Sieger des Heimturniers des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), ist am Samstag (19.30 Uhr/Sport1) zweiter Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Ihr letztes Spiel bestreitet die DEB-Auswahl, die am Abend gegen die Slowakei ins Turnier startet, am Sonntag (16.30 Uhr/Sport1) gegen Kanada.