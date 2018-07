Hilzingen (dpa) - Ein Erdbeben hat die Gemeinde Hilzingen in Baden-Württemberg zittern lassen. Die Stärke habe am Donnerstag bei 3,0 gelegen, sagte ein Sprecher des Freiburger Regierungspräsidiums. Laut dem Landeserdbebendienst lag das Epizentrum des Bebens um 6.48 Uhr genau in Hilzingen und war vermutlich in einem Umkreis von rund zehn Kilometern spürbar. Nach Angaben der Polizei wurden keine Schäden gemeldet. Es hätten sich allerdings Anwohner gemeldet, die das Beben zunächst nicht einordnen konnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.