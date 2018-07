London/Berlin (dpa) - Großbritanniens Regierung will die Brexit-Verhandlungen trotz eines Rückschlags wie angekündigt im März beginnen. Premierministerin Theresa May versicherte in Telefonaten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, dass der Zeitplan gültig bleibe. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der seinen britischen Amtskollegen Boris Johnson in Berlin zum Antrittsbesuch empfing, warnte vor einer "Hängepartie". Diese nutze keinem etwas.

